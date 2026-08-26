Почему прокуратура требует пересмотреть дело чиновника, «проглядевшего» неверовскую схему со школами

Забайкальский краевой суд приступил к апелляционному рассмотрению дела бывшего заместителя министра образования и науки края Бато Лхасаранова — чиновника, признанного виновным в халатности при проверке документов на строительство школ по концессии со скандально известной Восточно-Арктической нефтегазовой корпорацией (ВАНК) Станислава Неверова.
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