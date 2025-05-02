Reuters: в ООН готовится масштабная реформа из-за сокращения финансирования

REUTERS/Adam Gray ООН изучает возможность масштабной реорганизации из-за сокращения финансирования со стороны США, пишет агентство Reuters, ссылаясь на конфиденциальный документ, подготовленный рабочей группой генсека организации Антониу Гутерриша.
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