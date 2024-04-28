Песков заявил, что с украинской стороны на фронте нарастает паника

С украинской стороны в зоне боевых действий нарастает паника, и для России важно не останавливаться и сохранить эту динамику, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого выложен в его аккаунте в соцсетях.