ОНК: Шабутдинов не жалуется на условия в СИЗО и читает Ремарка

Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов не имеет жалоб на условия содержания в следственном изоляторе, и занят чтением произведения Эриха Марии Ремарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы, члена СПЧ РФ Алексея Мельникова .