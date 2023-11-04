ОНК: Шабутдинов не жалуется на условия в СИЗО и читает Ремарка

Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов не имеет жалоб на условия содержания в следственном изоляторе, и занят чтением произведения Эриха Марии Ремарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы, члена СПЧ РФ Алексея Мельникова .
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