Давняя фотография Глеба Панфилова и Инны Чуриковой ожила благодаря их сыну Ивану

+ A — На вечере, посвященном Глебу Панфилову и Инне Чуриковой, впервые прозвучала ее песня из 70-х В «Геликон-Опере» прошел вечер, посвященный великой паре — Глебу Панфилову и Инне Чуриковой, названный цветаевской строкой «Я вас люблю всю жизнь и каждый день».