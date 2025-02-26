Давняя фотография Глеба Панфилова и Инны Чуриковой ожила благодаря их сыну Ивану

+ A — На вечере, посвященном Глебу Панфилову и Инне Чуриковой, впервые прозвучала ее песня из 70-х В «Геликон-Опере» прошел вечер, посвященный великой паре — Глебу Панфилову и Инне Чуриковой, названный цветаевской строкой «Я вас люблю всю жизнь и каждый день».
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