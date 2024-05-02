Эксперт рыбацкого комитета Акатьев: в нерестовый период рыбачить можно только с берега

В нерестовый период существует ряд запретов по рыбалке. Так, в это время ловить рыбу можно только с берега, не заходя в воду, сообщил председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев в беседе с Ura.
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