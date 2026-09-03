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Воронежские новости

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Левобережье под прицелом: ценники за сотню, пустые колонки и очереди на ВТК и «Татнефти»

Левобережье под прицелом: ценники за сотню, пустые колонки и очереди на ВТК и «Татнефти»

Ситуация с топливом в Воронеже продолжает преподносить автомобилистам неприятные сюрпризы: там, где есть горючее, ценники откровенно кусаются, а небольшие сети простаивают без бензина.

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