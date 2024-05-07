Удивила: Деми Мур пришла на бал в платье из обоев

Актриса осталась чрезвычайно довольна своим нарядом. Деми Мур сразила всех своим нарядом LEGION-MEDIA61-летняя Деми Мур, произвела сильное впечатление своим появлением на ежегодном Met Gala — балу нью-йоркского Института Костюмов.
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