Попытка массированной атаки: Ночью русская ПВО предотвратила теракты

Средства ПВО уничтожили за ночь 9 беспилотников ВСУ в трёх регионах России.Минувшей ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 9 беспилотников самолётного типа.
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