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Политика как она есть

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
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В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

Американский политолог Марк Слебода призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) не надеяться, что переданные им США истребители F-16 значительно изменят ситуацию на передовой, указав на то, что данный вид авиации значительно устарел.

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