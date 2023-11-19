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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Найдите пять отличий: ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригиналом Приключен...

Найдите пять отличий: ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригиналом Приключен...

Найдите пять отличий: ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригиналомПриключенческий экшен The Last of Us Part 2 Remastered от Sony Interactive Entertainment и Naughty Dog выйдет в начале следующего года, и известный блогер Cycu1 решил выпустить видеосравнение с оригиналом.

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