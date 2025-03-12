Лавров назвал самое неприемлемое условие окончания конфликта на Украине

Присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является для России угрозой. О самом неприемлемом условии окончания конфликта заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
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