Лавров назвал самое неприемлемое условие окончания конфликта на Украине

Будь в курсе✴

Присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является для России угрозой. О самом неприемлемом условии окончания конфликта заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.