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Русская весна

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Задержан предатель, готовивший теракт на нефтяном предприятии (ВИДЕО)

Задержан предатель, готовивший теракт на нефтяном предприятии (ВИДЕО)

В Тюменской области задержан предатель, готовивший теракт на одном из нефтяных предприятий. Установлено, что гражданин РФ действовал по заданию украинских спецслужб и собирался совершить теракт на одном из нефтяных предприятий Югры.

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