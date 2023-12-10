Создатели Baldur's Gate 3 хотят, чтобы ее успех подтолкнул других авторов RPG к созда...

Создатели Baldur's Gate 3 хотят, чтобы ее успех подтолкнул других авторов RPG к созданию необычных игрПоследняя игра Larian Studios почти не нуждается в представлении после огромного количества игроков и побед в номинации “Игра года” на Golden Joysticks и The Game Awards.