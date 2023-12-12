В Ростовской области на автодороге произошла жуткая авария. Есть жертва

38-летний автомобилист сильно разогнался на иномарке и не смог затормозить перед грузовиком.Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник в ночное время, 11 декабря, на улице Москатова в районе дома № 16 в городе Таганрог.