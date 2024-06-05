Жена юмориста Евгения Петросяна съездила с сыном к своим родственникам

Жена юмориста Евгения Петросяна рассказала в личном блоге о поездке с сыном к родственникам. Татьяна Брухунова призналась подписчикам, что путь был непростым, но она хотела познакомить ребенка с прабабушкой.
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