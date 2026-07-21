КПД более 26% и устойчивость к тени: создана солнечная панель нового поколения

Перовскитные солнечные панели стали гораздо надежнееИсследователи из Гонконгского политехнического университета (PolyU) разработали новую перовскитно-органическую тандемную солнечную панель, которая практически не теряет эффективность при частичном затенении — одной из главных проблем современных тонкопленочных солнечных панелей.
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