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КПД более 26% и устойчивость к тени: создана солнечная панель нового поколения

КПД более 26% и устойчивость к тени: создана солнечная панель нового поколения

Перовскитные солнечные панели стали гораздо надежнееИсследователи из Гонконгского политехнического университета (PolyU) разработали новую перовскитно-органическую тандемную солнечную панель, которая практически не теряет эффективность при частичном затенении — одной из главных проблем современных тонкопленочных солнечных панелей.

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