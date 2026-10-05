Человек по-прежнему остается главной тактической единицей изощренной современной войны

В субботу, 3 октября, как сообщили российские информационные агентства, на Чебаркульском полигоне в рамках командно-штабных учений «Центр-2026» Министерство обороны РФ продемонстрировало тяжелый роботизированный комплекс «Штурм» Фото : Минобороны Великобритании Это – танк нового поколения, который управляется человеком на расстоянии – робот на танковом шасси со 125-мм пушкой Д‑414 и автоматом для ее заряжания на 22 выстрела.
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