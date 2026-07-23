Первый мэр Нью-Йорка-мусульманин Зохран Мамдани вновь выступил с жёсткой критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призвав федеральные власти США арестовать его […] The post Мамдани потребовал от Вашингтона арестовать Нетаньяху appeared first on Медиакратия.
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