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Медиакратия

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Мамдани потребовал от Вашингтона арестовать Нетаньяху

Мамдани потребовал от Вашингтона арестовать Нетаньяху

Первый мэр Нью-Йорка-мусульманин Зохран Мамдани вновь выступил с жёсткой критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призвав федеральные власти США арестовать его […] The post Мамдани потребовал от Вашингтона арестовать Нетаньяху appeared first on Медиакратия.

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