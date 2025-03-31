«Закрывают спортивные площадки, чтобы создать парковки»

О том, почему электромобили в России не приживутся, в Москве вновь будет запущен троллейбус, а в Краснодаре построят метро, рассказывает директор Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел ЗюзинИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Директор Центра транспортного планирования Высшей школы экономики Павел Зюзинчитайте на monocle.