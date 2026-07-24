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Ушёл в спорт и молчал десять лет: почему бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын неожиданно прервал тишину

Ушёл в спорт и молчал десять лет: почему бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын неожиданно прервал тишину

В отличие от многих бывших супругов знаменитостей, которые годами используют прошлые отношения ради пиара, третий муж Ларисы Долиной после расставания полностью исчез из светской хроники.

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