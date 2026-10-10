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Пятый канал

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Восемь мин, два дрона и спасенный боец: ефрейтор совершил подвиг под огнем противника

Восемь мин, два дрона и спасенный боец: ефрейтор совершил подвиг под огнем противника

Ефрейтор Валерий Флейшауер выполнял боевую задачу по инженерной разведке и обеспечению продвижения штурмовых групп на позиции противника.

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