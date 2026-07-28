Украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщают, что в ближайшие дни возможен запуск баллистических ракет из Ирана в сторону Украины.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщают, что в ближайшие дни возможен запуск баллистических ракет из Ирана в сторону Украины.
Свежие комментарии