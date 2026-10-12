Путин снял табу на днепровские мосты. Транзит оружия НАТО встал. Перерезание "пуповины" Украины началось

Автор: Наталья Залевская После уничтожения мостов, фронт, скорее всего, через неделю-две, уверяет украинский эксперт: оставшаяся на левом берегу часть ВСУ попадет в плен, возможно, некоторые попытаются эвакуироваться на плавсредствах через Днепр.
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5 лет нам терли уши , что это невозможно . А виной всему страшное слово -ТАБУ. Прямо вуду какое-то.
Суровикин вернулся на сво?
Скакуасы, таки, разбомбили мост в Херсоне. А нам, видите ли, это очень сложно! 4 года армия вообще не вспоминала про мосты через Днепр, а теперь пробует остановить движение "Геранями". Может петардами попробовать?...
Смерть бандеросрани!
Поздно-же до него дошло, что мосты- это артерии, питающие армию. Сколько российских парней полегло из-за его нерешительности, или изначальных договорняков.