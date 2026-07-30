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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец ММА Шишкин, принявший ислам: «Бои и ислам? Понятно, что драться в ММА нельзя. Но это мой азарт. Мне за эти грехи отвечать»

Боец ММА Сергей-Усман Шишкин ответил на вопрос, почему он занимается ММА. – Мы как-то приводили ответы бойцов-мусульман , почему они занимаются ММА.

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