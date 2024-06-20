Путин во Вьетнаме заявил о важности развития диалога с участниками АСЕАН

Важное значение развитию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одним из ведущих членов которой является Вьетнам, придает Россия, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 20 июня перед началом переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.
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