Путин во Вьетнаме заявил о важности развития диалога с участниками АСЕАН

Важное значение развитию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одним из ведущих членов которой является Вьетнам, придает Россия, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 20 июня перед началом переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.