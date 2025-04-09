«Рекорд перед крахом»: почему биржа повторяет сценарий 25-летней давности? Российский фондовый рынок обновил антирекорд, продолжив падение 14 торговых… Индекс Мосбиржи падает 14 дней подряд: Делягин напомнил о преддефолтном 1998-м .
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