Трамп инициировал проведение проверки безопасности авиаперевозок в США

Меморандум о незамедлительной проверке безопасности авиаперевозок в США подписал президент страны Дональд Трамп после крушения авиалайнера под Вашингтоном, 31 января сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.
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