«Деревенский сумасшедший»: почему смена власти в Венгрии не пошла на пользу Киеву

Смена власти в Венгрии не решила проблему Украины на пути к ЕС. Об этом пишет финское издание Yle. Как отмечается в публикации, новый премьер-министр страны Петер Мадьяр оказался не таким сговорчивым в вопросе евроинтеграции Киева, как этого ожидала Банковая.