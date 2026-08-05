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«Деревенский сумасшедший»: почему смена власти в Венгрии не пошла на пользу Киеву

«Деревенский сумасшедший»: почему смена власти в Венгрии не пошла на пользу Киеву

Смена власти в Венгрии не решила проблему Украины на пути к ЕС. Об этом пишет финское издание Yle. Как отмечается в публикации, новый премьер-министр страны Петер Мадьяр оказался не таким сговорчивым в вопросе евроинтеграции Киева, как этого ожидала Банковая.

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Комментарии
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А
Александр
этот мудьяр просто шизик и сумашедший.
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1 м.