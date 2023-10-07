Замглавы МИД Богданов: Обострение конфликта Израиля и Палестины — неожиданность

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов выступил с заявлением о том, что обострение конфликта Израиля и Палестины стало неожиданностью.
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