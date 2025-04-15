В Госдуме предложили перевести россиян на 7-часовой рабочий день

Идея сократить рабочий день на один час женщинам, безусловно, привлекательная, однако стоит усугубить эту идею и вернуться к обсуждению 7-часового формата для всех россиян, полагает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
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