Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 

В начале второго раунда Перейра нокаутировал своего соперника, передает корреспондент УтроNews.Таким образом победа позволила ему сохранить свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, а также стала его второй успешной защитой пояса.
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