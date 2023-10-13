Боррель: экономические отношения между Китаем и Евросоюзом неудовлетворительны

Экономические отношения между Евросоюзом и Китаем далеки от удовлетворительных, написал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
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