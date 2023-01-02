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Панарин забил и сделал ассист в матче с «Флоридой». У него 10+33 в 38 играх

Панарин забил и сделал ассист в матче с «Флоридой». У него 10+33 в 38 играх

Артемий Панарин набрал 2 очка за результативность в матче с «Флоридой». Форвард «Рейнджерс» в победной игре регулярного чемпионата НХЛ (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.

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