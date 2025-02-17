Генерал Соболев: «Британия готовится к войне с Россией»

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о возможности отправки войск на Украину свидетельствуют о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал в отставке Виктор Соболев.