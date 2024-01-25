Певица Глюкоза поделилась романтичными фото с мужем в день его рождения

Певица Глюкоза раскрыла домашнее прозвище мужа бизнесмена Александра Чистякова в день его рождения. Артистка публично поздравила супруга с 51-летием и поделилась романтичными фото с именинником в соцсетях.
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