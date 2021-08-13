ВЗРЫВ АВТОБУСА В ВОРОНЕЖЕ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Страна и людиПолитикаВЗРЫВ АВТОБУСА В ВОРОНЕЖЕ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФОТО: GUO QUN/ZUMAPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS Вечером 12 августа в Воронеже произошёл взрыв рейсового автобуса.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОдиссейтоже мне, бином Ньютона!!! Был как-то у меня - еще в 90х - случай: приняли на работу водилу с машиной. Договорились, что бензин оплачиваем по пробегу и какому-то паспортному нормативу расхода бензина. 10л на 100км или что-то в этом роде. А со временем выяснилось, что у него стоит ГБО и бензин, как таковой, он не использовал в принципе. Чистой воды обман: газ, как известно, гораздо дешевле бензина. Естественно, уволил без колебаний: нефиг мошенничать, никто не против оплаты топлива, но расскажи все честно. Совершенно очевидно, что и в этом случае водила нелегально и, возможно, самопально, поставил в автобус ГБО с целью экономить солярку и сбывать ее налево. Ну, а сам взрыв - следствие "гаражного"/неквалифицированного монтажа ГБО.Комментировать
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