Жители Барнаула рассказали, хотят ли они выходной на старый Новый год Отмечать праздник собирается каждый четвёртый житель города Каждый второй барнаулец не хочет, чтобы старый Новый год стал официальным выходным днём в России, сообщает SuperJob.
Жители Барнаула рассказали, хотят ли они выходной на старый Новый год Отмечать праздник собирается каждый четвёртый житель города Каждый второй барнаулец не хочет, чтобы старый Новый год стал официальным выходным днём в России, сообщает SuperJob.
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