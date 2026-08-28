Китай снова задействует редкоземельные металлы в торгово-экономическом противостоянии с США

Фото: tasnimnews.irУжесточение экспортных ограничений со стороны КНР и ответные меры Пекина против американских компаний существенно повышают риски возобновления полноценной торговой войны и досрочного прекращения сырьевого перемирия с США, чей годичный срок истекает в ноябре 2026 г.
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