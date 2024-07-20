То, как слаженно главные американские газеты "сливают" Байдена, конечно, впечатляет. Поистине так выглядит плюрализм западной демократии.
Байден всё? Не факт
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Республиканцы - могут проиграть независимо от того, сколько за него проголосует, а главное как посчитают! Это те которые управлять Миром грезят, но что дать могут - ложь, презрение и доллар, обирающий страны, а надо добьют физически! Государство - террорист!
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