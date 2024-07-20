Байден всё? Не факт

Геннадий Бережнов

Республиканцы - могут проиграть независимо от того, сколько за него проголосует, а главное как посчитают! Это те которые управлять Миром грезят, но что дать могут - ложь, презрение и доллар, обирающий страны, а надо добьют физически! Государство - террорист!