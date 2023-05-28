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"Можно ли сбить Кинжал" Спросили у западного эксперта (ответ удивил своей принципиальностью) 2 дня назад

"Можно ли сбить Кинжал" Спросили у западного эксперта (ответ удивил своей принципиальностью) 2 дня назад

23K прочитали «Кинжал» - гиперзвуковой (скорость движения выше скорости звука) ракетный комплекс, который состоит из пусковой установки (как надземной, так и самолетов-бомбардировщиков серии ТУ-22М3 и Миг-31К) и самой ракеты.

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