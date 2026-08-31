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Telegraph: заявление Буданова* о мобилизации указывает на большие потери ВСУ

Заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о необходимости ежемесячной мобилизации указывает на значительные потери ВСУ.

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