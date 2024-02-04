Лидер тунисской оппозиции приговорен к новому сроку за незаконное финансирование партии

ТУНИС (ИА Реалист). Глава крупнейшей оппозиционной партии Туниса «Ан-Нахда» 82-летний Рашид Ганнуши был приговорен к трем годам тюремного заключения на фоне усиления репрессий против критиков президента 65-летнего Каиса Саида в этой североафриканской стране.