ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Захарян
    Я так скажу: сегодня армянам не стоит питаться иллюзиями, а необходимо протереть глаза и действовать так, как подсказ...Кому принадлежит ...
  • Игорь Петров
    Славная армянская армия решит все проблемы! Как всегда... Позорище!Бакинский режим г...
  • Игорь Петров
    Смеялся до слез!!! Армянская армия??? Она вся на рынке!!Армянская армия —...

Лидер тунисской оппозиции приговорен к новому сроку за незаконное финансирование партии

Лидер тунисской оппозиции приговорен к новому сроку за незаконное финансирование партии

ТУНИС (ИА Реалист). Глава крупнейшей оппозиционной партии Туниса «Ан-Нахда» 82-летний Рашид Ганнуши был приговорен к трем годам тюремного заключения на фоне усиления репрессий против критиков президента 65-летнего Каиса Саида в этой североафриканской стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх