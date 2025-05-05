Юрист Адамс объяснил, в каких случаях участок у дачника могут изъять

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Юрист Давид Адамс, возглавляющий Профессиональную юридическую группу «АИД», сообщил, что владельцы дачных участков нередко даже не подозревают, что их недвижимость может оказаться под угрозой изъятия.
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