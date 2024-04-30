Учёные расшифровали обугленный свиток и обнаружили уникальные открытия о жизни Платона

Пизанский университет и его команда исследователей во главе с профессором Грациано Раноккья достигли уникального успеха в деле расшифровки обугленного свитка, который был найден в городе Геркуланум, расположенном рядом с Весувием.
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