Ксения Шойгу вышла на работу на четвертый день после родов

Дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, Ксения, недавно во второй раз стала мамой. Оказалось, что долгого отпуска по уходу за ребенком в ее планах не было: она вернулась к рабочим обязанностям уже на четвертый день после родов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
- ГТ Каким был молодой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым