Ксения Шойгу вышла на работу на четвертый день после родов

Дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, Ксения, недавно во второй раз стала мамой. Оказалось, что долгого отпуска по уходу за ребенком в ее планах не было: она вернулась к рабочим обязанностям уже на четвертый день после родов.