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КПРФ подготовила законопроект о наказании за направление на СВО неподготовленных военных

КПРФ подготовила законопроект о наказании за направление на СВО неподготовленных военных

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за направление в зону боевых действий в рамках спецоперации неподготовленных военнослужащих.

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