КПРФ подготовила законопроект о наказании за направление на СВО неподготовленных военных

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за направление в зону боевых действий в рамках спецоперации неподготовленных военнослужащих.