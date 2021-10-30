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Муж настаивал на ДНК-тесте, но жена категорически отказывалась.

Муж настаивал на ДНК-тесте, но жена категорически отказывалась.

Бездельничать было некогда. У молодой матери все время уходило на маленького ребенка. Именно в этот день молодые родители решили, что они отпразднуют событие: кожаная свадьба ведь! За 3 года есть, что вспомнить! Если вместе и рядом, то все хорошо.

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Михаил Сартин
Жаль, из-за ерунды семья распалась.
Ирина
Это не ерунда. Семья -это люди доверяющие друг другу и уважающие друг друга. Если этого нет, то это не семья, а жалкое подобие её.
Олег Михайлов
Это правда, но одного доверия мало все-таки. Честность ведь тоже должна быть в семье. На мой взгляд зря героиня статьи заартачилась. Согласилась бы на тест лучше. Конечно семью бы это не уберегло из-за измен мужа, но честность с её стороны в этом случае была бы стопроцентная.
Нина Полевая (Бойко)
А я ЗА тест ДНК! Пусть даже в самой любящей семье. В жизни много случаев и с подменой в роддоме, и когда папа узнает, что он не папа, через много лет. У подруги старший брат узнал перед свадьбой дочери, когда та ему сказала, что он никто и его голос не важен, хотя и мама, и дочь жили за счет отца. Конечно, папа свадьбу оплачивать не стал, дал сутки на сбор своих вещей и обеих выставил из дома. Через два года снова женился, рассказал свою историю и жена была согласна на тест. Зато теперь он точно знает, что оба ребенка его и создает все условия для счастливой жизни своей семьи.
Марина Максимова
В жизни много случаев и с подменой в роддоме, и когда папа узнает, что он не папа, через много лет"""""""""""""""И что? Надо потом бросить ребенка, которого вырастили?
Олег Михайлов
В этом случае отношение к ребёнку, пусть уже и взрослову, может навсегда измениться. Да и сам выросший ребёнок как потом будет относиться к маме, если вдруг узнает, что она всех обманывала и отец ему не родной? Почему-то многие женщины не задумываются над этим.
Олег Михайлов
Сам являюсь папой и в моем случае в тесте нет необходимости, так как вижу, что дочка - ну практически копия меня в таком же возрасте. Но я так же обеими руками за обязательный тест в роддоме ещё до оформления свидетельства о рождении за счёт полиса ОМС. Тогда бы жёны уже точно не обижались. Но вот государство на это врядли когда-либо пойдёт.
Марина Максимова
В этом случае отношение к ребёнку, пусть уже и взрослову, может навсегда измениться. """"""""""Значит не надо никаких тестов. Выращенный ребенок-свой ребенок.Это я про ошибку в роддоме)) Ну а если жена " слаба на передок", то ту вам решать, жить ли с такой и выяснять ли отцовство. В этом случае, может и нужна эта процедура. Только зачем такая жена? А вообще... у мужчин вовсе нет никаких" зовов крови". )) Это очень видно потому, что они часто лучше относятся к детям женщины, с которой живут, чем к брошенным родным детям. Мужчины в этом плане примитивны, с кем спит, те его и дети, о тех и забота))
Марина Максимова
в моем случае в тесте нет необходимости, так как вижу, что дочка - ну практически копия меня """"""""""""Странно. А я думала, напишете, что жене верите на все 100% .
Марина Максимова
В таких случаях, если уверена в себе, надо делать тест и тогда валить от мужа. Если нет доверия, какая жизнь?
Олег Михайлов
Марина, а представляете, что может чувствовать обманутый муж, когда вдруг выяснит, что ребёнок не от него, если сделали тест?
Олег Михайлов
На одном лишь "доверии" фундамент семьи будет очень шаткий. Должна ещё быть и честность между супругами.
Марина Максимова
Я догадываюсь, что чувствует муж. А вы представляете, что чувствует жена, которая любит мужа и никогда ему не изменяла, а он требует тест? А? Вот то то и оно. Я бы не простила сомнений в моей порядочности.
Марина Максимова
Так доверие и подкрепляется честностью.
Наталья Козлова
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