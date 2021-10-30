Муж настаивал на ДНК-тесте, но жена категорически отказывалась.

Бездельничать было некогда. У молодой матери все время уходило на маленького ребенка. Именно в этот день молодые родители решили, что они отпразднуют событие: кожаная свадьба ведь! За 3 года есть, что вспомнить! Если вместе и рядом, то все хорошо.