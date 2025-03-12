Чем отличаются дефис, чёрточка, тире и длинное тире?

Если вы не филолог, то, скорее всего, этот вопрос поставит вас в тупик. И если разницу между тире и дефисом многие, наверное, всё-таки понимают, то об отличиях большого тире от малого и чёрточки от дефиса знают единицы.
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