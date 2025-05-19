Жительница США за восемь минут смерти пролетела заполненный цифрами тоннель

Во время клинической смерти женщина попала в матрицу двоичной системы из единиц и нулей.25-летняя Брианна Лафферти из штата Техас пережила клиническую смерть и вернулась к жизни с совершенно другим представлением о реальности.
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